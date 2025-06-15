«Мы рискуем много страдать». Вратарь «Атлетико» Облак — о матче с «ПСЖ» на КЧМ-2025

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак заявил, что ожидает трудностей в матче с «ПСЖ» на клубном чемпионате мира по футболу 2025 года. Встреча между командами состоится сегодня, 15 июня, начало в 22:00 мск.

«С такими командами, как «ПСЖ», большими командами, нам всегда тяжело. Невозможно играть с ними, не испытывая трудностей. Мы играем против победителей Лиги чемпионов, чемпионов Лиги 1, которые выиграли всё. Мы их знаем, мы сталкивались с ними в этом году и понимаем, как это сложно. Мы рискуем много страдать в этом матче, и мы это знаем», – приводит слова Облака RMC Sport.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.