Моуринью хочет видеть Сона в «Фенербахче» — Сабунджуоглу

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью желает видеть в своей команде нападающего английского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, специалист уже встретился с футболистом и обсудил с ним возможный трансфер. Ранее они вместе работали в лондонском клубе. Отмечается, что у Моуринью и Сона хорошие взаимоотношения. «Шпоры» хотят получить за игрока не менее € 30 млн.

Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм Хотспур» с 2015 года. В 46 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил 11 голов и отдал 12 голевых передач.