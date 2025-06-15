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Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
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Мареска: Палмер — особенный игрок, который может создать что-то из ничего

Мареска: Палмер — особенный игрок, который может создать что-то из ничего
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Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высоко оценил возможности полузащитника лондонского клуба Коула Палмера.

«Я уже не раз говорил: Коул Палмер один из тех особенных игроков, которые могут что-то показать в любой момент, создать что-то из ничего», – приводит слова Марески Mirror.

Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» осенью 2023 года. В сезоне-2024/2025 он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года.

По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

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