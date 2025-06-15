Пуйоль назвал фаворита чемпионата мира — 2026

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль считает национальную команду Португалии фаворитом чемпионата мира — 2026.

«Да, именно так я и считаю. У Португалии очень добротная сборная, футболисты выступают за большие клубы, которые часто побеждают, это конкурентоспособная команда с отличным тренером. Полагаю, она входит в число фаворитов.

Впереди ещё год, повлиять может многое: травмы, трудный график… Но на данный момент это очень опасная сборная», — приводит слова Пуйоля TUDN в социальной сети Х.

Ранее сборная Португалии выиграла Лигу наций УЕФА, на отборочном этапе чемпионата мира — 2026 команда сыграет с Арменией, Венгрией и Ирландией.