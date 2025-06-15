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Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
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05:00 Мск
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«Бавария» — «Окленд Сити»: Мюллер забил пятый мяч мюнхенцев в матче клубного ЧМ — 2025

«Бавария» — «Окленд Сити»: Мюллер забил пятый мяч мюнхенцев в матче клубного ЧМ — 2025
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В эти минуты на стадионе « Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США) проходит матч группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, в котором играют мюнхенская «Бавария» и новозеландский «Окленд Сити». «Бавария» выигрывает со счётом 5:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
2-й тайм
6 : 0
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
1:0 Коман – 6'     2:0 Боэ – 18'     3:0 Олисе – 20'     4:0 Коман – 21'     5:0 Мюллер – 45'     6:0 Олисе – 45+3'    

На 45-й минуте пятый мяч мюнхенской команды забил Томас Мюллер, голевую передачу себе в актив записал Майкл Олисе.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.

Календарь КЧМ-2025
Турнирная таблица КЧМ-2025
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