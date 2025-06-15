Батраков признан лучшим футболистом «Локомотива» в сезоне-2024/2025

Болельщики «Локомотива» признали Алексея Батракова лучшим игроком команды в сезоне-2024/2025, сообщается в телеграм-канале клуба.

Батраков набрал в опросе 79% голосов. Также на награду претендовали Сергей Пиняев (12%), Дмитрий Воробьёв, Дмитрий Баринов и Александр Сильянов (все — по 3%).

В минувшем сезоне 19-летний Батраков стал лучшим бомбардиром команды. Он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, отметился 15 голами и 10 результативными передачами.

«Локомотив» занял шестое место в таблице чемпионата России, набрав 53 очка. В Фонбет Кубке России команда Михаила Галактионова уступила «Ростову» во втором этапе полуфинала Пути регионов.