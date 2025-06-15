Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков признан лучшим футболистом «Локомотива» в сезоне-2024/2025

Батраков признан лучшим футболистом «Локомотива» в сезоне-2024/2025
Комментарии

Болельщики «Локомотива» признали Алексея Батракова лучшим игроком команды в сезоне-2024/2025, сообщается в телеграм-канале клуба.

Батраков набрал в опросе 79% голосов. Также на награду претендовали Сергей Пиняев (12%), Дмитрий Воробьёв, Дмитрий Баринов и Александр Сильянов (все — по 3%).

В минувшем сезоне 19-летний Батраков стал лучшим бомбардиром команды. Он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, отметился 15 голами и 10 результативными передачами.

«Локомотив» занял шестое место в таблице чемпионата России, набрав 53 очка. В Фонбет Кубке России команда Михаила Галактионова уступила «Ростову» во втором этапе полуфинала Пути регионов.

Материалы по теме
Будущий тренер ЦСКА сотворил чудо в Швейцарии. Его путь похож на путь экс-босса «Спартака»
Будущий тренер ЦСКА сотворил чудо в Швейцарии. Его путь похож на путь экс-босса «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android