Сарри: Гаттузо должен оставаться Гаттузо даже в сборной, не идя ни на какие компромиссы

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал назначение Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера сборной Италии и высказался о проблемах национальной команды.

«Очевидно, есть противоречия между ценностью итальянского футбола и игрой национальной сборной, потому что два года назад мы были на втором месте в рейтинге УЕФА, а в этом году на третьем, и всё же у нас невероятные проблемы со сборной. Что-то не так, есть разрыв между стоимостью клубных составов и результатами Италии, даже если такое происходит и в других местах.

Я очень люблю Гаттузо и могу дать ему только один совет: Гаттузо должен оставаться Гаттузо, даже будучи тренером сборной, не идя ни на какие компромиссы относительно своего способа играть в футбол», – приводит слова Сарри Tuttomercatoweb.

В течение карьеры Гаттузо возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан» и другие команды. После двух туров группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Италии набрала три очка и занимает третье место. Напомним, в начале июня пост главного тренера итальянской команды покинул Лучано Спаллетти.