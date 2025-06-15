Пресс-служба «Краснодара» показала новый мяч РПЛ

«Краснодар» в официальном телеграм-канале опубликовал фотографию нового мяча Российской Премьер-Лиги на сезон-2025/2026.

Фото: ФК «Краснодар»

Напомним, по итогам прошлого сезона «Краснодар» стал чемпионом России, заработав 67 очков. На втором месте финишировал «Зенит» с 66 очками, тройку призёров замкнул ЦСКА с 59 очками. Фонбет Кубок России взяли армейцы, обыгравшие в решающем матче «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

Ранее сообщалось, что Суперкубок России — 2025 пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Во встрече за трофей сыграют «Краснодар» и ЦСКА. В прошлом розыгрыше Суперкубка России победу одержал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» со счётом 4:2. Встреча прошла 13 июля 2024 года на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.