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Форвард «Ромы» Шомуродов получил предложение от одного из клубов МЛС — L’Equipe

Форвард «Ромы» Шомуродов получил предложение от одного из клубов МЛС — L’Equipe
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29-летний форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов получил предложение от неназванного клуба МЛС и может продолжить карьеру в США. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, итальянский клуб готов расстаться с нападающим сборной Узбекистана, несмотря на то что его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне Шомуродов принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Напомним, «Рома» завершила сезон на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 69 очков за 38 матчей.

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