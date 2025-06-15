Тренер «Челси» Мареска: мы прилетели в США с мыслями только о клубном чемпионате мира

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высказался о клубном чемпионате мира 2025 года.

«После финала Лиги конференций у нас было несколько дней отдыха, но затем мы вернулись и стали готовиться к данному турниру. Всё произошло быстро, нам нужно быть готовыми.

Положительный момент в том, что мы завершили сезон Премьер-лиги и Лиги конференций так, как и хотели, поэтому мы прилетели в США в хорошем настроении с мыслями только о клубном чемпионате мира», — приводит слова тренера официальный сайт «Челси».

В группе D с «Челси» сыграют «Лос-Анджелес» (США), «Эсперанс» (Тунис) и «Фламенго» (Бразилия).