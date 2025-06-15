«Бавария» разгромила «Окленд Сити» со счётом 10:0 в матче клубного чемпионата мира — 2025

Сегодня, 15 июня, на стадионе « Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США) прошёл матч группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между мюнхенской «Баварией» и новозеландским «Окленд Сити». «Бавария» одержала победу со счётом 10:0.
Хет-трик оформил Джамал Мусиала, который появился на поле вместо Гарри Кейна по ходу второго тайма. По дублю сделали Кингсли Коман, Майкл Олисе и Томас Мюллер, также отличился Саша Боэ.
В следующем матче группы С 21 июня «Бавария» сыграет с аргентинским клубом «Бока Хуниорс», «Окленд Сити» днём ранее встретится с португальской «Бенфикой».
Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.
- 15 июня 2025
-
21:36
-
21:36
-
21:18
-
21:14
-
21:06
-
20:59
-
20:57
-
20:54
-
20:47
-
20:46
-
20:37
-
20:30
-
20:24
-
20:21
-
20:06
-
19:58
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:36
-
19:33
-
19:25
-
19:23
-
19:21
-
19:20
-
19:17
-
19:15
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:48