«Бавария» разгромила «Окленд Сити» со счётом 10:0 в матче клубного чемпионата мира — 2025

Сегодня, 15 июня, на стадионе « Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США) прошёл матч группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между мюнхенской «Баварией» и новозеландским «Окленд Сити». «Бавария» одержала победу со счётом 10:0.

Хет-трик оформил Джамал Мусиала, который появился на поле вместо Гарри Кейна по ходу второго тайма. По дублю сделали Кингсли Коман, Майкл Олисе и Томас Мюллер, также отличился Саша Боэ.

В следующем матче группы С 21 июня «Бавария» сыграет с аргентинским клубом «Бока Хуниорс», «Окленд Сити» днём ранее встретится с португальской «Бенфикой».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.