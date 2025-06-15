Мареска высказался о прогрессе «Челси»

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска рассказал, каким образом его команда стала сильнее.

«Я уже неоднократно говорил, что можно улучшить команду, улучшив футболистов. С самого начала я вижу, что игроки становятся сильнее, это самое главное. Ливай Колуилл, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Марк Кукурелья, Нони Мадуэке — многие футболисты становятся всё лучше и лучше.

Несомненно, нам помог разный опыт. Когда у нас был непростой момент — плохой отрезок в феврале, я сказал, что чувствую, как это поможет нам стать сильнее. Нужно приложить усилия, проявить стойкость, нужен командный дух, не следует всё менять лишь потому, что не побеждаешь [какое-то время].

Если понимаешь, что команда работает на совесть, то нужно продолжать. Мы и продолжили — выиграли восемь из девяти наших последних матчей, достигли двух важных целей (победа в Лиге конференций и место в зоне Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова тренера официальный сайт «Челси».