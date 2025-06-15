«Балтика» расторгла контракт с легионером, который провёл 6 матчей за команду с 2023 года

Пресс-служба калининградской «Балтики» в телеграм-канале сообщила, что клуб расторг контракт с португальским полузащитником Жоау Ламейрой. Сотрудничество с 26-летним футболистом было прекращено по соглашению сторон.

Ламейра перешёл в «Балтику» в июне 2023 года из португальского клуба «Торренси». Хавбек провёл за команду два матча в РПЛ и четыре игры в Фонбет Кубке России в сезоне-2023/2024. С января 2024 года Ламейра находился в аренде в «Оцелуле», с 1 июля он станет полноценным игроком румынского клуба.

«Балтика» под руководством тренера Андрея Талалаева по итогам минувшего сезона выиграла Мелбет Первую лигу и спустя год вернулась в РПЛ.