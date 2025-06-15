«ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ — 2025

Сегодня, 15 июня, и в ночь на 16 июня пройдёт второй игровой день клубного чемпионата мира по футболу. Во втором временном слоте сыграют французский «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, Калифорния, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Мендеш, Пачо, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Рамуш, Дуэ.

«Атлетико»: Облак, Лангле, Галан, Ле Норман, Льоренте, Де Пауль, Барриос, Лино, Гризманн, Альварес, Симеоне.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.