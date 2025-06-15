«Я здесь, чтобы забивать голы». Лиам Делап высказался о своём переходе в «Челси»

22-летний нападающий «Челси» Лиам Делап поделился эмоциями от перехода в лондонский клуб. О трансфере игрока из «Ипсвича» было объявлено 4 июня. Форвард может дебютировать на клубном чемпионате мира 2025 года в матче с «Лос-Анджелесом» 16 июня.

«Очень впечатлён. Качество [игры] настолько высокое. Я по-настоящему рад [быть здесь]. Как новичку мне очень важно учиться и быть рядом с ребятами, развивать эти отношения, потому что это новый клуб. Приехав сюда, действительно приятно сблизиться со всеми.

Я пришел сюда, чтобы забивать голы и максимально помогать команде… Я агрессивен. Мне нравится бороться с защитниками. Я быстр, хорошо завершаю атаки, так что, надеюсь, за мной будет интересно наблюдать», — приводит слова Делапа пресс-служба «Челси».

Делап — воспитанник «Манчестер Сити». Он перебрался в «Ипсвич» летом 2024 года. В минувшем сезоне форвард забил 12 голов и дважды результативно ассистировал в 37 матчах АПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в € 40 млн.