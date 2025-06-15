Тренер «Челси» Мареска рассказал, как прошлый сезон сделал его сильнее

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска рассказал, как прошедший сезон сделал его сильнее.

«Я чувствую, что стал гораздо лучше. Это был невероятный сезон, я учился многому от игры к игре, изо дня в день. Ничего из этого не стало для меня сюрпризом, я уже много лет работаю в Англии: сперва в «Вест Хэме», а потом в «Манчестер Сити». Но, разумеется, каждая игра, с учётом их большого количества, стала для меня возможностью узнать получше самого себя и команду.

Это замечательное чувство, когда нам было непросто, но игроки продолжали работать так же, как и с самого начала. Очень легко измениться, когда не получаешь результат, очень легко всё бросить. Но футболисты всё поняли правильно и осознали, что мы движемся в верном направлении», — приводит слова тренера официальный сайт «Челси».