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Тренер «Челси» Мареска рассказал, как прошлый сезон сделал его сильнее

Тренер «Челси» Мареска рассказал, как прошлый сезон сделал его сильнее
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Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска рассказал, как прошедший сезон сделал его сильнее.

«Я чувствую, что стал гораздо лучше. Это был невероятный сезон, я учился многому от игры к игре, изо дня в день. Ничего из этого не стало для меня сюрпризом, я уже много лет работаю в Англии: сперва в «Вест Хэме», а потом в «Манчестер Сити». Но, разумеется, каждая игра, с учётом их большого количества, стала для меня возможностью узнать получше самого себя и команду.

Это замечательное чувство, когда нам было непросто, но игроки продолжали работать так же, как и с самого начала. Очень легко измениться, когда не получаешь результат, очень легко всё бросить. Но футболисты всё поняли правильно и осознали, что мы движемся в верном направлении», — приводит слова тренера официальный сайт «Челси».

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