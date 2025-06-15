«МЮ» общается с Экитике и «Айнтрахтом», будущее форварда пока не определено — Плеттенберг

«Манчестер Юнайтед» продолжает обсуждение трансфера нападающего «Айнтрахта» Уго Экитике. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х (ранее Twitter). Ранее появилась информация, что манкунианцы связались с немецким клубом по поводу 22-летнего форварда.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» продолжает поддерживать связь с «Айнтрахтом» и Экитике, однако окончательное решение о будущем футболиста пока не принято. Отмечается, что на француза также претендуют «Ливерпуль» и «Челси».

Уго Экитике перебрался в «Айнтрахт» из «ПСЖ» летом прошлого года за € 16,5 млн. В минувшем сезоне на его счету 22 гола и 12 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает футболиста в € 75 млн.