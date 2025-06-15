«ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид: Фабиан Руис вывел парижан вперёд на 19-й минуте

В эти минуты играют французский «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Атлетико» в рамках 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025. Встреча проходит на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, Калифорния, США). Главным арбитром игры является Иштван Ковач (Румыния). На данный момент счёт 1:0 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фабиан Руис на 19-й минуте вывел парижан вперёд.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.