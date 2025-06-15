«Мы не могли сделать больше». Тренер «Баварии» Компани — о победе 10:0 над «Оклендом»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани заявил, что его команда играла с полной самоотдачей в матче группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 против новозеландского клуба «Окленд Сити». Встреча группы С, которая прошла сегодня, завершилась победой «Баварии» со счётом 10:0.

«Сейчас нам не нужны похвалы или что-то в этом роде, мы просто делали свою работу. Мы играли очень серьёзно. Мы сделали то, что должны были сделать. Возможно, разница забитых и пропущенных мячей в этой группе не так уж и не важна.

Когда команда соперника сидит глубоко и хорошо обороняется, не факт, что вы забьёте 10 голов. Сегодня мы не могли сделать больше. Самым ярким моментом стал рывок Джамала Мусиалы, чтобы заблокировать удар соперника. Если вы делаете это в такой игре, у вас хорошая основа», — приводит слова Компани сайт ФИФА.

В следующем матче группы С 21 июня «Бавария» сыграет с аргентинским клубом «Бока Хуниорс», «Окленд Сити» днём ранее встретится с португальской «Бенфикой».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.