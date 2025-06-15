Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Палмейрас — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы не могли сделать больше». Тренер «Баварии» Компани — о победе 10:0 над «Оклендом»

«Мы не могли сделать больше». Тренер «Баварии» Компани — о победе 10:0 над «Оклендом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани заявил, что его команда играла с полной самоотдачей в матче группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 против новозеландского клуба «Окленд Сити». Встреча группы С, которая прошла сегодня, завершилась победой «Баварии» со счётом 10:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
10 : 0
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
1:0 Коман – 6'     2:0 Боэ – 18'     3:0 Олисе – 20'     4:0 Коман – 21'     5:0 Мюллер – 45'     6:0 Олисе – 45+3'     7:0 Мусиала – 67'     8:0 Мусиала – 73'     9:0 Мусиала – 84'     10:0 Мюллер – 89'    

«Сейчас нам не нужны похвалы или что-то в этом роде, мы просто делали свою работу. Мы играли очень серьёзно. Мы сделали то, что должны были сделать. Возможно, разница забитых и пропущенных мячей в этой группе не так уж и не важна.

Когда команда соперника сидит глубоко и хорошо обороняется, не факт, что вы забьёте 10 голов. Сегодня мы не могли сделать больше. Самым ярким моментом стал рывок Джамала Мусиалы, чтобы заблокировать удар соперника. Если вы делаете это в такой игре, у вас хорошая основа», — приводит слова Компани сайт ФИФА.

В следующем матче группы С 21 июня «Бавария» сыграет с аргентинским клубом «Бока Хуниорс», «Окленд Сити» днём ранее встретится с португальской «Бенфикой».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.

Календарь КЧМ-2025
Турнирная таблица КЧМ-2025
Материалы по теме
«Бавария» вынесла любителей с двузначной разницей! Хотя складской рабочий тащил как мог
«Бавария» вынесла любителей с двузначной разницей! Хотя складской рабочий тащил как мог
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android