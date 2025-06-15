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Тудор — о «Ювентусе» на КЧМ-2025: мы приехали сюда не только для участия

Тудор — о «Ювентусе» на КЧМ-2025: мы приехали сюда не только для участия
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Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался об участии туринской команды в клубном чемпионате мира 2025 года. «Ювентус» проведёт первый матч в рамках турнира 19 июня с «Аль-Айном».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Волнение есть, потому что мы впервые участвуем в этом турнире. У «Ювентуса» всегда есть стремление победить. К этому мы стремимся, сохраняя смирение. Мы знаем, что лучшие команды участвуют в клубном ЧМ, но мы приехали сюда не только для участия. Теперь нам предстоит быстро адаптироваться к погодным условиям в США и часовому поясу, ведь до игры осталось всего несколько дней», – приводит слова Тудора пресс-служба клуба.

Клубный чемпионат мира — 2025 проходит в США с 14 июня по 13 июля 2025 года, в турнире принимают участие 32 команды, разбитые на восемь квартетов. «Ювентус» сыграет в группе G с «Манчестер Сити», «Видадом» и «Аль-Айном».

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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