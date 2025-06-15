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«Бавария» — первый клуб в истории, выигравший все свои матчи на клубных ЧМ

«Бавария» — первый клуб в истории, выигравший все свои матчи на клубных ЧМ
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Мюнхенская «Бавария» стала первым клубом в истории, который смог одержать победы во всех своих матчах на клубных чемпионатах мира, сообщает статистический портал Opta. Сегодняшняя встреча группы С клубного чемпионата мира — 2025 в США между «Баварией» и новозеландским «Окленд Сити» завершилась со счётом 10:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
10 : 0
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
1:0 Коман – 6'     2:0 Боэ – 18'     3:0 Олисе – 20'     4:0 Коман – 21'     5:0 Мюллер – 45'     6:0 Олисе – 45+3'     7:0 Мусиала – 67'     8:0 Мусиала – 73'     9:0 Мусиала – 84'     10:0 Мюллер – 89'    

По данным портала, по показателю побед учитывались только команды, которые сыграли более двух матчей на клубных чемпионатах мира. «Бавария» третий раз в истории играет на КЧМ (ранее участвовала в турнирах в 2013 и 2020 году и на обоих победила). Всего у мюнхенской команды пять матчей на клубных ЧМ и пять побед (обыграли «Гуанчжоу Эвергранд», «Раджа Касабланка», «Аль-Ахли» из Египта, «УАНЛ Тигрес» и «Окленд Сити»).

В следующем матче группы С 21 июня «Бавария» сыграет с аргентинским клубом «Бока Хуниорс».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.

Календарь КЧМ-2025
Турнирная таблица КЧМ-2025
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