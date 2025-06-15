«Бавария» — первый клуб в истории, выигравший все свои матчи на клубных ЧМ

Мюнхенская «Бавария» стала первым клубом в истории, который смог одержать победы во всех своих матчах на клубных чемпионатах мира, сообщает статистический портал Opta. Сегодняшняя встреча группы С клубного чемпионата мира — 2025 в США между «Баварией» и новозеландским «Окленд Сити» завершилась со счётом 10:0.

По данным портала, по показателю побед учитывались только команды, которые сыграли более двух матчей на клубных чемпионатах мира. «Бавария» третий раз в истории играет на КЧМ (ранее участвовала в турнирах в 2013 и 2020 году и на обоих победила). Всего у мюнхенской команды пять матчей на клубных ЧМ и пять побед (обыграли «Гуанчжоу Эвергранд», «Раджа Касабланка», «Аль-Ахли» из Египта, «УАНЛ Тигрес» и «Окленд Сити»).

В следующем матче группы С 21 июня «Бавария» сыграет с аргентинским клубом «Бока Хуниорс».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.