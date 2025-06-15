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Тренер «Челси» Мареска высказался о цели команды на клубном чемпионате мира

Тренер «Челси» Мареска высказался о цели команды на клубном чемпионате мира
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Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высказался о цели команды на клубном чемпионате мира.

«Для нас ничего не меняется: если вы главный тренер или футболист «Челси», то вы всегда должны стремиться к победе. Неважно, клубный чемпионат мира это или другой турнир — от вас ждут именно этого.

Я этим горжусь (тем, что руководит «Челси» на клубном чемпионате мира. — Прим. «Чемпионата»). Это первый раз, и для нас всё в новинку. Поэтому мы должны адаптироваться как можно быстрее, чтобы быть уверенными в своих силах.

В это время [года] игроки обычно находятся в отъезде, наслаждаясь отпуском и восстанавливая силы. Но сейчас это не так, потому что мы здесь, чтобы попытаться победить. Мы можем отдохнуть и после клубного чемпионата мира!» — приводит слова тренера официальный сайт «Челси».

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