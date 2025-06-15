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Ламин Ямаль поздравил своего отца с днём рождения, выложив архивное фото

Ламин Ямаль поздравил своего отца с днём рождения, выложив архивное фото
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Испанский полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль поздравил своего отца Мунира Насрауи с днём рождения и показал архивное семейное фото.

«Поздравляю, папа. Я люблю тебя. Всегда вместе, несмотря ни на что», — написал Ямаль, поздравив отца с 39-летием.

Фото: Социальные сети Ламина Ямаля

Ямалю 17 лет, он выступает за основную команду «Барселоны» и за сборную Испании с 2023 года. В составе сине-гранатовых вингер дважды выигрывал чемпионат Испании, по одному разу Кубок и Суперкубок страны. С национальной командой Ямаль завоевал титул чемпиона Европы, а также выиграл серебро Лиги наций УЕФА. СМИ называют Ламина одним из главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона.

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