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Форвард «Баварии» Мюллер прокомментировал победу над «Оклендом» на КЧМ-2025

Форвард «Баварии» Мюллер прокомментировал победу над «Оклендом» на КЧМ-2025
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Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал разгромную победу над новозеландским «Окленд Сити» (10:0) в матче группового этапа клубного чемпионата мира — 2025.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
10 : 0
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
1:0 Коман – 6'     2:0 Боэ – 18'     3:0 Олисе – 20'     4:0 Коман – 21'     5:0 Мюллер – 45'     6:0 Олисе – 45+3'     7:0 Мусиала – 67'     8:0 Мусиала – 73'     9:0 Мусиала – 84'     10:0 Мюллер – 89'    

«Мы играли хорошо, серьёзно и интенсивно. Ничего не упускали и ничего не оставляли на волю случая. После каждого гола мы стремились забить следующий и оставались агрессивными в нападении. Получив мяч, мы сразу же хотели создать следующую возможность, и именно поэтому мы добились такого результата, включая счёт.

Стадион был полон, у нас были болельщики, которые по-настоящему болели за игру и реагировали на ход матча, особенно радуясь голам. После того как я забил свой последний гол, мы отлично отпраздновали это вместе с ними. Они были полностью на нашей стороне. Было очень весело. И я должен сказать, что стадион был по-настоящему футбольным», — приводит слова Мюллера сайт ФИФА.

В следующем матче группы С 21 июня «Бавария» сыграет с аргентинским клубом «Бока Хуниорс».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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