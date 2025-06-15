Форвард «Баварии» Мюллер прокомментировал победу над «Оклендом» на КЧМ-2025

Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал разгромную победу над новозеландским «Окленд Сити» (10:0) в матче группового этапа клубного чемпионата мира — 2025.

«Мы играли хорошо, серьёзно и интенсивно. Ничего не упускали и ничего не оставляли на волю случая. После каждого гола мы стремились забить следующий и оставались агрессивными в нападении. Получив мяч, мы сразу же хотели создать следующую возможность, и именно поэтому мы добились такого результата, включая счёт.

Стадион был полон, у нас были болельщики, которые по-настоящему болели за игру и реагировали на ход матча, особенно радуясь голам. После того как я забил свой последний гол, мы отлично отпраздновали это вместе с ними. Они были полностью на нашей стороне. Было очень весело. И я должен сказать, что стадион был по-настоящему футбольным», — приводит слова Мюллера сайт ФИФА.

В следующем матче группы С 21 июня «Бавария» сыграет с аргентинским клубом «Бока Хуниорс».