Мареска рассказал о новых и молодых игроках «Челси»

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высоко отозвался о молодых футболистах и новичках команды.

«Новые лица, хорошие футболисты, свежая кровь. Я хорошо знаю Лиама [Делапа] ещё со времён в «Манчестер Сити», в течение года мы с ним очень неплохо поработали.

Знаю Андрея Сантоса с прошлой предсезонки, мы успели немного поработать вместе, он провёл невероятный сезон в «Страсбурге». Последнее относится и к Мамаду Сарру.

Что касается Дариу Эсугу, то я оптимистично оцениваю его перспективы, он упорно трудится вместе с нами. Майк Пендерс — ещё один талантливый футболист», — приводит слова тренера официальный сайт «Челси».