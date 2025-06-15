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Мората из-за депрессии хотел симулировать травму и не ехать на победный ЧЕ-2024

Мората из-за депрессии хотел симулировать травму и не ехать на победный ЧЕ-2024
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал, что из-за ментальных проблем хотел симулировать травму и не ехать на чемпионат Европы 2024 года, который оказался для его команды победным.

Морате 32 года. На Евро-2024 он провёл за сборную Испании семь матчей, забил один мяч и отдал голевую передачу. В шести встречах турнира он выходил на поле с капитанской повязкой.

«Вы начинаете чувствовать многое в своём теле, и вы не знаете, что и почему происходит. Ноги болят, грудь сдавливает, вы не можете дышать. Я боялся заснуть и не проснуться. Я боялся всего.

У меня было много ужасных, саморазрушительных мыслей. Мне приходило в голову притвориться травмированным, чтобы не ехать на Евро.

Стоит ли играть за Испанию, если везде, куда я иду с семьёй, происходят неприятные инциденты, когда люди оскорбляют и издеваются над тобой?

Ты выходишь на стадионы в футболке сборной Испании, а фанаты тебя освистывают и оскорбляют. Это того не стоит. Есть много испанских болельщиков, которые меня поддерживают, но также и много других, которые не хотят, чтобы я был здесь. Но если я уйду из международного футбола, они победят», — приводит слова Мораты The Athletic со ссылкой на документальный фильм про футболиста.

В фильме также говорится, что Мората звонил врачу сборной Испании Оскару Селаде, чтобы сказать, что не сможет поехать на турнир. Селада организовал для Мораты разговор с бывшим игроком сборной Испании Андресом Иньестой, который страдал от депрессии во время своей карьеры после смерти близкого друга Даниэля Харке в августе 2009 года. Иньеста помог Морате понять, что внесение вклада в победы сборной Испании на Евро может помочь ему справиться с проблемами. Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте говорил в фильме, что он сказал Морате, что «команда нуждается в нём», и убедил игрока приехать на турнир.

В финале Евро-2024 сборная Испании победила команду Англии со счётом 2:1.

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