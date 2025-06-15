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«Тоттенхэму» интересен форвард «Брентфорда» Йоан Висса — The Guardian

«Тоттенхэму» интересен форвард «Брентфорда» Йоан Висса — The Guardian
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«Тоттенхэм» проявляет интерес к 28-летнему нападающему «Брентфорда» Йоану Висса. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, футболист заинтересовал лондонцев после того, как команду возглавил бывший тренер «Брентфорда» Томас Франк. Отмечается, что предварительные контакты между сторонами уже были. Подчёркивается, что игрока, вероятнее всего, не продадут дешевле £ 40 млн (€ 47 млн).

На Висса также претендует «Ноттингем Форест», который хотел подписать футболиста ещё в январе.

В прошедшем сезоне Висса принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

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