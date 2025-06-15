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Тренер «Челси» Мареска высказался о роли международных матчей в развитии команды

Тренер «Челси» Мареска высказался о роли международных матчей в развитии команды
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Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска поделился мнением о влиянии международных матчей на команду. Синие сыграют с «Лос-Анджелесом» в рамках 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда смотришь матчи со всего мира, то можешь видеть, как изменился футбол. Роль технологий заключается в том, что каждый может смотреть и анализировать матчи, независимо от того, в какой стране находится. Многие команды стараются играть в хороший футбол.

Меняется и влияние. Например, в понедельник мы встретимся с тренером, который всегда играл в Германии (Стив Черандоло из «Лос-Анджелеса». — Прим. «Чемпионата»), затем увидим тренера из Бразилии, который на протяжении долгих лет трудился в Испании (Филипе Луис из «Фламенго». — Прим. «Чемпионата»). Футбол — единый мир, думаю, летом мы в этом убедимся», — приводит слова тренера официальный сайт «Челси».

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