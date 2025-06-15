Российская легкоатлетка Клишина рассказала, как в США воспринимают клубный ЧМ по футболу

Российская прыгунья в длину, серебряный призёр ЧМ-2017 Дарья Клишина рассказала, как в США воспринимают проведение в стране клубного чемпионата мира по футболу.

Клишина, которая также является двукратной чемпионкой Европы по прыжкам в длину, сейчас проживает в Майами.

«В школе моего сына огромное количество детей интересуются футболом. Многие занимаются серьёзно. Когда начинаются игры в Майами, ажиотаж вокруг футбола ощущается довольно большой. Особенно это чувствовалось в мае. Нам на футбол было тяжеловато вырваться, потому что в конце весны школьное расписание очень насыщенное: у детей начинаются тесты, выпускные, концерты. А нам приходится разрываться: маленький ходит в одну школу, а старший — в другую. Плюс стадион находится далековато от нас, нужно ехать. Но я знаю, что из наших друзей с детьми постарше на «Интер Майами» уже сходили все.

Не могу сказать, что в США относятся холодно к классическому футболу. Нет, популяризация огромная, и Месси в неё внёс колоссальный вклад. Мне кажется, интерес к этому виду спорта в Америке только нарастает. А когда приедет «Реал» Мадрид, стадионы точно будут полные», — сказала Клишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.