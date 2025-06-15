Тренер сборной США Почеттино жёстко ответил Пулишичу, который попросил об отдыхе

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино ответил футболисту сборной США и «Милана» Кристиану Пулишичу, который попросил у специалиста отдых на время Золотого кубка КОНКАКАФ.

Турнир пройдёт с 14 июня по 6 июля 2025 года в Канаде и США. Ранее Пулишич предложил сыграть в двух товарищеских матчах, но попросил отдых на время Золотого кубка КОНКАКАФ. В ответ на это тренерский штаб во главе с Почеттино исключил 26-летнего футболиста из заявки на игры с Турцией и Швейцарией.

«Мы сами должны оценивать, нужен ли игроку отдых или нет. Вы говорите, что он наш лучший игрок? Да, он хороший игрок, конечно, но он должен это доказать.

Я уважаю его и понимаю, но мне не нужно, чтобы он понимал наше решение. У меня есть своя роль, мне 53 года, и у меня большой опыт. Игроки не должны понимать или не понимать, они должны слушать и следовать нашему плану. И не их дело диктовать нам условия», — приводит слова Почеттино Eurosport.