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«ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид: гол Альвареса на 58-й минуте отменили после просмотра VAR

«ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид: гол Альвареса на 58-й минуте отменили после просмотра VAR
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В эти минуты играют французский «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Атлетико» в рамках 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025. Встреча проходит на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, Калифорния, США). Главным арбитром игры является Иштван Ковач (Румыния). На данный момент счёт 2:0 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 19'     2:0 Витинья – 45+1'     3:0 Маюлу – 87'     4:0 Ин – 90+7'    
Удаления: нет / Лангле – 77'

Хулиан Альварес на 58-й минуте сократил отставание в счёте, но до этого Коке сфолил на Дезире Дуэ, после просмотра с помощью VAR взятие ворот отменили. Ранее Фабиан Руис на 19-й минуте вывел парижан вперёд. Витинья забил второй гол «ПСЖ» на 45+1-й минуте.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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