Футболисты «Краснодара» вышли из отпуска и начали подготовку к сезону-2025/2026

«Краснодар» вышел из отпуска и официально начал подготовку к предстоящему сезону, сообщается в телеграм-канале «быков».

«Ура! Команда вышла из отпуска! Пусть пока и не в полном составе (сборники, по традиции, присоединятся позже) зато в компании новичков – Жубала и Густаво Сантоса», — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

В рамках подготовки «Краснодар» проведёт два матча — с «Ростовом» (27 июня) и махачкалинским «Динамо» (5 июля).

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

По итогам прошлого сезона «Краснодар» стал чемпионом России, заработав 67 очков. На втором месте финишировал «Зенит» с 66 очками, тройку призёров замкнул ЦСКА с 59 очками. Фонбет Кубок России взяли армейцы, обыгравшие в решающем матче «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

Ранее сообщалось, что Суперкубок России — 2025 пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Во встрече за трофей сыграют «Краснодар» и ЦСКА. В прошлом розыгрыше Суперкубка России победу одержал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» со счётом 4:2. Встреча прошла 13 июля 2024 года на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.