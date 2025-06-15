Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Палмейрас — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Манчестер Сити» Шерки: жду матча с «МЮ», чтобы его уничтожить

Новичок «Манчестер Сити» Шерки: жду матча с «МЮ», чтобы его уничтожить
Комментарии

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Райан Шерки заявил, что намерен отомстить «Манчестер Юнайтед». Игрок встречался с «МЮ» в четвертьфинале Лиги Европы в этом году в составе «Лиона». Первая игра завершилась со счетом 2:2, ответная – 4:5.

«Я приехал сюда выигрывать все матчи. Мне не понравилось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лион», потому что я лионец. Теперь я жду матча, чтобы его уничтожить», – приводит слова Шерки ESPN.

О переходе игрока в «Манчестер Сити» стало известно 10 июня. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 44 встречах во всех турнирах за «Лион», в которых он отметился 12 голами и 20 результативными передачами.

Материалы по теме
Новичок «Манчестер Сити» Шерки: думаю, я провёл лучший сезон в своей карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android