Новичок «Манчестер Сити» Шерки: жду матча с «МЮ», чтобы его уничтожить

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Райан Шерки заявил, что намерен отомстить «Манчестер Юнайтед». Игрок встречался с «МЮ» в четвертьфинале Лиги Европы в этом году в составе «Лиона». Первая игра завершилась со счетом 2:2, ответная – 4:5.

«Я приехал сюда выигрывать все матчи. Мне не понравилось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лион», потому что я лионец. Теперь я жду матча, чтобы его уничтожить», – приводит слова Шерки ESPN.

О переходе игрока в «Манчестер Сити» стало известно 10 июня. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 44 встречах во всех турнирах за «Лион», в которых он отметился 12 голами и 20 результативными передачами.