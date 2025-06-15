Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Палмейрас — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике сообщил, что Жерсон советовался с ним по поводу перехода в «Зенит»

Луис Энрике сообщил, что Жерсон советовался с ним по поводу перехода в «Зенит»
Комментарии

Футболист «Фламенго» Жерсон посоветовался с бразильцем Луисом Энрике перед возможным переходом в санкт-петербургский «Зенит».

«Жерсон спросил меня, что за клуб «Зенит». Я сказал ему, что у него великолепная инфраструктура. Он написал мне сообщение, и я передал ему всё, что знал. Жерсон поблагодарил меня», — приводит слова Энрике Globo со ссылкой на Cazé TV.

Ранее СМИ сообщали, что санкт-петербургский клуб выплатит «Фламенго» сумму отступных за 28-летнего Жерсона в размере € 25 млн. Это должно произойти после завершения красно-чёрными выступления на клубном чемпионате мира — 2025. Подчёркивалось, что заработная плата Жерсона в «Зените» составит около € 6 млн в год.

Материалы по теме
Жерсона лишили капитанской повязки на фоне переговоров о переходе в «Зенит» — RTI Esporte
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android