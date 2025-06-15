Луис Энрике сообщил, что Жерсон советовался с ним по поводу перехода в «Зенит»

Футболист «Фламенго» Жерсон посоветовался с бразильцем Луисом Энрике перед возможным переходом в санкт-петербургский «Зенит».

«Жерсон спросил меня, что за клуб «Зенит». Я сказал ему, что у него великолепная инфраструктура. Он написал мне сообщение, и я передал ему всё, что знал. Жерсон поблагодарил меня», — приводит слова Энрике Globo со ссылкой на Cazé TV.

Ранее СМИ сообщали, что санкт-петербургский клуб выплатит «Фламенго» сумму отступных за 28-летнего Жерсона в размере € 25 млн. Это должно произойти после завершения красно-чёрными выступления на клубном чемпионате мира — 2025. Подчёркивалось, что заработная плата Жерсона в «Зените» составит около € 6 млн в год.