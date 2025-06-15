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Эрик тен Хаг хочет сохранить форварда Патрика Шика в «Байере» — Плеттенберг

Эрик тен Хаг хочет сохранить форварда Патрика Шика в «Байере» — Плеттенберг
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Главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг хочет сохранить форварда Патрика Шика в команде. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нападающий получил несколько предложений, в том числе от клубов АПЛ и Серии А. Отмечается, что Шик недавно отказался переходить в одну из команд чемпионата Саудовской Аравии.

Подчёркивается, что, несмотря на интерес к чешскому форварду, он останется в «Байере». В таком случае возможно продление контракта – действующее соглашение истекает в 2027 году.

В минувшем сезоне 29-летний Патрик Шик провёл 45 матчей за «Байер» во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 27 млн.

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