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В «Фенербахче» встретились с агентом Кисляка и показали семье игрока Стамбул — Сабунчоглу

В «Фенербахче» встретились с агентом Кисляка и показали семье игрока Стамбул — Сабунчоглу
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Представители «Фенербахче» провели встречу с агентом полузащитника ЦСКА и сборной России Матвея Кисляка и показали семье игрока Стамбул, сообщил турецкий журналист Ягыз Сабунчоглу в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее TRT Spor сообщил, что «Фенербахче» внимательно следит за Кисляком, главный тренер жёлто-синих Жозе Моуринью положительно отозвался о россиянине.

«Фенербахче» провёл встречу с представителем полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка и поинтересовался состоянием игрока. Также клуб привёз в Стамбул семью Кисляка, с которым ведутся переговоры о трансфере», — написал Сабунчоглу.

В минувшем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Кисляка с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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