«ПСЖ» разгромил «Атлетико» Мадрид в матче клубного чемпионата мира

«Пари Сен-Жермен» крупно обыграл мадридский «Атлетико» в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 4:0. Игра прошла на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, Калифорния, США). Главным арбитром встречи был Иштван Ковач (Румыния).

Фабиан Руис на 19-й минуте вывел парижан вперёд. Витинья забил второй гол «ПСЖ» на 45+1-й минуте. Хулиан Альварес на 58-й минуте сократил отставание в счёте, но до этого Коке сфолил на Дезире Дуэ, после просмотра с помощью VAR взятие ворот отменили. На 78-й минуте команда из Мадрида осталась в меньшинстве: Клеман Лангле был удалён с поля за две жёлтые карточки. На 87-й минуте Сенни Маюлу забил третий гол чемпионов Франции. На 90+7-й минуте пенальти реализовал Ли Кан Ин.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

После этой игры «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу группы B (3 очка), «Атлетико» Мадрид находится на последнем месте (0 очков). В этом квартете также играют «Ботафого» (Бразилия) и «Сиэтл Саундерс» (США).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.