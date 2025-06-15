В воскресенье, 15 июня, состоялись четыре матча чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года. Турнир проходит в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы U21 15 июня:

Группа D. Финляндия — Украина — 0:2;

Группа B. Англия — Словения — 0:0;

Группа D. Нидерланды — Дания — 1:2;

Группа B. Чехия — Германия — 2:4.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и Грузии.