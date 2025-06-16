Винисиус рассказал о желании «Реала» выиграть клубный чемпионат мира — 2025

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о желании «сливочных» выиграть клубный чемпионат мира 2025 года. Первый матч мадридцы проведут 18 июня с «Аль-Хилялем».

«Мы хотим выиграть первый клубный чемпионат мира [по новому формату], потому что люди никогда не забывают первый турнир, так что мы хотим выиграть. Здесь очень жарко. Первая игра у нас в три часа дня. Надо хорошо подготовиться, потому что будет очень трудно», – приводит слова Винисиуса сайт «Реала».

Клубный чемпионат мира — 2025 проходит в США с 14 июня по 13 июля 2025 года, в турнире принимают участие 32 команды, разбитые на восемь квартетов. «Реал» попал в группу H с «Пачукой», «Зальцбургом» и «Аль-Хилялем».