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Винисиус рассказал о желании «Реала» выиграть клубный чемпионат мира — 2025

Винисиус рассказал о желании «Реала» выиграть клубный чемпионат мира — 2025
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Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о желании «сливочных» выиграть клубный чемпионат мира 2025 года. Первый матч мадридцы проведут 18 июня с «Аль-Хилялем».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы хотим выиграть первый клубный чемпионат мира [по новому формату], потому что люди никогда не забывают первый турнир, так что мы хотим выиграть. Здесь очень жарко. Первая игра у нас в три часа дня. Надо хорошо подготовиться, потому что будет очень трудно», – приводит слова Винисиуса сайт «Реала».

Клубный чемпионат мира — 2025 проходит в США с 14 июня по 13 июля 2025 года, в турнире принимают участие 32 команды, разбитые на восемь квартетов. «Реал» попал в группу H с «Пачукой», «Зальцбургом» и «Аль-Хилялем».

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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