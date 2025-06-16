Уолкотт высказался о разнице в менталитете англичан и немцев в футболе

Бывший футболист сборной Англии и «Арсенала» Тео Уолкотт высказался о различиях в менталитете английских и немецких футболистов, вспомнив финал чемпионата Европы — 2009 среди игроков до 21 года, в котором его национальная команда проиграла Германии со счётом 0:4.

«Можно было сказать, что они питались нашей энергией. Когда они забили один, а затем и два гола, было видно, что они не хотят уходить с поля. Они отнеслись к этому так профессионально, что это просто показало, что если делать всё правильно, то произойдёт что-то хорошее. В том числе и из-за этого они выиграли чемпионат мира в 2014 году.

Если вы выиграли чемпионат Европы до 21 года, кто знает, куда это приведёт вас? В любой команде нужны победители, независимо от уровня турнира, и, если команда побеждает, другие футболисты будут подпитываться этим и расти, чтобы стать лучшими игроками, людьми и лидерами. Это очень важно.

Немцы очень серьёзны, а мы иногда не так серьёзны. Это сдвиг, который нам нужно сделать. Вы могли видеть это в недавнем матче основной сборной Англии против Сенегала (1:3). Мы не казались серьёзными, потому что это товарищеская игра и все хотят отправиться в отпуск. Нам нужно начать быть более серьёзными, особенно на международном уровне», — приводит слова Уолкотта Daily Mail.