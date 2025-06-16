Зидан: у Шерки был замечательный сезон

Французский тренер Зинедин Зидан отреагировал на признание экс-полузащитника «Лиона» Райана Шерки лучшим дриблёром сезона Лиги 1. В июне Шерки перешёл в «Манчестер Сити».

«Здорово, что Шерки выиграл [награду лучшему дриблёру Лиги 1], ведь у него был замечательный сезон, он это заслужил», — приводит слова Зидана Tribal Football со ссылкой на Téléfoot.

В 44 матчах прошедшего клубного сезона Шерки забил 12 голов и отдал 20 голевых передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает стоимость Шерки в € 45 млн. Помимо этого, Райан выступает за сборную Франции.