«Клубный чемпионат мира стартовал с оглушительным успехом». ФИФА опубликовала заявление

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала заявление по поводу старта клубного чемпионата мира — 2025 в США. Турнир стартовал в ночь с 14 на 15 июня по московскому времени матчем египетского «Аль-Ахли» и американского «Интер Майами» (0:0). Игра прошла в Майами, штат Флорида.

«ФИФА хотела бы поблагодарить всех участников за то, что провели матч открытия этого исторического клубного чемпионата мира с таким оглушительным успехом.

Мы стали свидетелями захватывающего матча открытия между «Аль-Ахли» и «Интер Майами», который прошёл в потрясающей атмосфере на переполненном стадионе «Хард Рок» в Майами. На настоящем празднике футбола перед 60 927 зрителями и мировой телеаудиторией обе команды и те, кто просто пришёл, чтобы стать частью истории, привнесли свой энтузиазм, краски и страсть в открытие этой новой главы для мирового клубного футбола.

ФИФА глубоко признательна за выдающееся сотрудничество и поддержку местных и федеральных властей, обоих участвующих клубов, руководства стадиона, волонтёров и всех тех, кто сыграл свою роль в том, чтобы сделать это событие замечательным. Их преданность делу и командная работа являются примером духа турнира и мирового футбольного сообщества.

Этот матч задал тон эпическому турниру в Соединённых Штатах, где наши футбольные фанаты получат уникальную возможность увидеть некоторые из лучших мировых команд и крупнейших звёзд игры у себя в городе», — говорится в материале на сайте ФИФА.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.