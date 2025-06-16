Матч «ПСЖ» — «Атлетико» на клубном чемпионате мира посетили 80 619 зрителей

«Пари Сен-Жермен» крупно обыграл мадридский «Атлетико» в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 4:0. Игра прошла на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, Калифорния, США). Число зрителей на матче составило 80 619. Об этом сообщается в аккаунте турнира в соцсети X.

Для обоих клубов эта игра стала самой посещаемой в текущем сезоне. Отметим, что на матче «Аль-Ахли» – «Интер Майами» было 60 927 фанатов, на игре «Бавария» – «Окленд Сити» – 21 152.

После этой игры «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу группы B (3 очка), «Атлетико» Мадрид находится на последнем месте (0 очков). В этом квартете также играют «Ботафого» (Бразилия) и «Сиэтл Саундерс» (США).