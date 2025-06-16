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Матч «ПСЖ» — «Атлетико» на клубном чемпионате мира посетили 80 619 зрителей

Матч «ПСЖ» — «Атлетико» на клубном чемпионате мира посетили 80 619 зрителей
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«Пари Сен-Жермен» крупно обыграл мадридский «Атлетико» в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 4:0. Игра прошла на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, Калифорния, США). Число зрителей на матче составило 80 619. Об этом сообщается в аккаунте турнира в соцсети X.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 19'     2:0 Витинья – 45+1'     3:0 Маюлу – 87'     4:0 Ин – 90+7'    
Удаления: нет / Лангле – 77'

Для обоих клубов эта игра стала самой посещаемой в текущем сезоне. Отметим, что на матче «Аль-Ахли» – «Интер Майами» было 60 927 фанатов, на игре «Бавария» – «Окленд Сити» – 21 152.

После этой игры «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу группы B (3 очка), «Атлетико» Мадрид находится на последнем месте (0 очков). В этом квартете также играют «Ботафого» (Бразилия) и «Сиэтл Саундерс» (США).

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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