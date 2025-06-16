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Аршавин высказался о покере Гладышева за сборную России и сравнил его с Кейном

Аршавин высказался о покере Гладышева за сборную России и сравнил его с Кейном
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал покер нападающего сборной России Ярослава Гладышева в ворота национальной команды Беларуси в товарищеском матче (4:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«В любом случае, когда ты играешь за национальную сборную и забил четыре гола… Если бы Кейн забил сборной Люксембурга четыре, все газеты писали бы о том, какой великий Кейн. Никто не вспоминал бы, что Люксембургу. Мало кому удается забивать четыре мяча за национальную сборную, гордость должна быть у игрока, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Гладышев провёл за сборную два матча, где отметился четырьмя голами.

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