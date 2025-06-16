Аршавин высказался о покере Гладышева за сборную России и сравнил его с Кейном

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал покер нападающего сборной России Ярослава Гладышева в ворота национальной команды Беларуси в товарищеском матче (4:1).

«В любом случае, когда ты играешь за национальную сборную и забил четыре гола… Если бы Кейн забил сборной Люксембурга четыре, все газеты писали бы о том, какой великий Кейн. Никто не вспоминал бы, что Люксембургу. Мало кому удается забивать четыре мяча за национальную сборную, гордость должна быть у игрока, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Гладышев провёл за сборную два матча, где отметился четырьмя голами.