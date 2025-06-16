«Команды страдают». Тренер «ПСЖ» — об организации клубного чемпионата мира
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике остался недоволен ранним началом матча клубного чемпионата мира с «Атлетико». Матч прошёл в Калифорнии (США) и начался в 12:00 по местному времени. Парижане одержали разгромную победу со счётом 4:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 19' 2:0 Витинья – 45+1' 3:0 Маюлу – 87' 4:0 Ин – 90+7'
Удаления: нет / Лангле – 77'
«Матч явно прошёл под влиянием высокой температуры. Время отлично подходит, чтобы его смотрели в Европе, но команды от этого страдают», — приводит слова Энрике Marca.
Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.
Комментарии
- 16 июня 2025
-
02:11
-
01:57
-
01:46
-
01:42
-
01:30
-
01:10
-
00:54
-
00:52
-
00:47
-
00:25
-
00:24
-
00:04
-
00:03
- 15 июня 2025
-
23:56
-
23:46
-
23:45
-
23:42
-
23:36
-
23:33
-
23:25
-
23:21
-
23:21
-
23:15
-
23:00
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:47
-
22:40
-
22:29
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
22:03
-
21:59