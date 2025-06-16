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«Команды страдают». Тренер «ПСЖ» — об организации клубного чемпионата мира

«Команды страдают». Тренер «ПСЖ» — об организации клубного чемпионата мира
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике остался недоволен ранним началом матча клубного чемпионата мира с «Атлетико». Матч прошёл в Калифорнии (США) и начался в 12:00 по местному времени. Парижане одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 19'     2:0 Витинья – 45+1'     3:0 Маюлу – 87'     4:0 Ин – 90+7'    
Удаления: нет / Лангле – 77'

«Матч явно прошёл под влиянием высокой температуры. Время отлично подходит, чтобы его смотрели в Европе, но команды от этого страдают», — приводит слова Энрике Marca.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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