«Команды страдают». Тренер «ПСЖ» — об организации клубного чемпионата мира

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике остался недоволен ранним началом матча клубного чемпионата мира с «Атлетико». Матч прошёл в Калифорнии (США) и начался в 12:00 по местному времени. Парижане одержали разгромную победу со счётом 4:0.

«Матч явно прошёл под влиянием высокой температуры. Время отлично подходит, чтобы его смотрели в Европе, но команды от этого страдают», — приводит слова Энрике Marca.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.