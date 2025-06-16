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«Подумал, что шутит». Защитник ЦСКА Абдулкадыров — о вызове в сборную России

«Подумал, что шутит». Защитник ЦСКА Абдулкадыров — о вызове в сборную России
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Защитник сборной России Джамалутдин Абдулкадыров рассказал о своих эмоциях от вызова в национальную команду.

«Я спал, когда выложили расширенный список. Это был день игры. Уснул, а телефон поставил на беззвучный режим. Только несколько контактов в тот момент могли до меня дозвониться. Сплю, а мне звонят и звонят. Проснулся из-за этого. Вижу — звонит агент. Спросил, как у меня дела. Ответил, что сплю и готовлюсь к игре, а он: «А ты новости не видел, что в расширенном списке?» Я сперва подумал, что он про молодёжку, потому что за день до этого как раз пришёл вызов. Но агент сказал, что я попал в расширенный список основной сборной. Подумал сначала, что он шутит. Открыл телефон, а у меня примерно 50 пропущенных. Рад был очень, плюс дополнительная мотивация перед игрой», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полное интервью с Джамалутдином Абдулкадыровым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.

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