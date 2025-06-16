Симеоне назвал причину разгромного поражения «Атлетико» в матче с «ПСЖ» на КЧМ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал разгромное поражение команды в матча клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4).

«Разные таймы — как будто разные матчи. В первом тайме они были сильнее, особенно за счёт контроля игры. Не столько по моментам, сколько именно по контролю. Они были также и более результативны. Мы могли сравнять счёт после удара Гризманна, но в той же атаке они провели хорошую контратаку и забили второй мяч.

Не хватило больше владения мячом, больше уверенности. Мы не могли вернуть себе мяч и показать хладнокровие и терпение, чтобы заставить соперника защищаться. Когда другая команда хорошо атакует, прессингует, отбирает мяч и не даёт тебе продвигаться, тебе просто некуда деваться. У нас был шанс сравнять после удара Гризманна, но вратарь выручил, и мы остались в этой сложной ситуации. Счёт 0:4 — это очень плохо, но всё ещё всё зависит от нас», — приводит слова Симеоне AS.

В следующем матче «Атлетико» встретится с «Сиэтл Саундерс».