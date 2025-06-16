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Симеоне назвал причину разгромного поражения «Атлетико» в матче с «ПСЖ» на КЧМ

Симеоне назвал причину разгромного поражения «Атлетико» в матче с «ПСЖ» на КЧМ
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал разгромное поражение команды в матча клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 19'     2:0 Витинья – 45+1'     3:0 Маюлу – 87'     4:0 Ин – 90+7'    
Удаления: нет / Лангле – 77'

«Разные таймы — как будто разные матчи. В первом тайме они были сильнее, особенно за счёт контроля игры. Не столько по моментам, сколько именно по контролю. Они были также и более результативны. Мы могли сравнять счёт после удара Гризманна, но в той же атаке они провели хорошую контратаку и забили второй мяч.

Не хватило больше владения мячом, больше уверенности. Мы не могли вернуть себе мяч и показать хладнокровие и терпение, чтобы заставить соперника защищаться. Когда другая команда хорошо атакует, прессингует, отбирает мяч и не даёт тебе продвигаться, тебе просто некуда деваться. У нас был шанс сравнять после удара Гризманна, но вратарь выручил, и мы остались в этой сложной ситуации. Счёт 0:4 — это очень плохо, но всё ещё всё зависит от нас», — приводит слова Симеоне AS.

В следующем матче «Атлетико» встретится с «Сиэтл Саундерс».

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