Аршавин назвал условие, при котором Батраков может уехать играть в Европу

Экс-вингер сборной России, а ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, когда нападающий «Локомотива» Алексей Батраков может уехать играть в Европу.

— Когда Батраков может уехать в Европу или в принципе поменять клуб?

— Всё будет зависеть от него. Если он опять какой‑то феерический отрезок выдаст или сборная России встретится со сборной Аргентины, он забьёт ей два гола, то, естественно, у него уехать шансов будет больше. А если он будет играть со сборной Брунея по 10:0 и плюс‑минус средне играть за «Локомотив», на него никто не обратит внимания, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Батраков провёл 37 матчей в этом сезоне, где отметился 15 голами и 10 результативными передачами.