Маркиньос – о разгромной победе «ПСЖ» в матче с «Атлетико»: у нас требовательный тренер

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал разгромную победу команды в матче с «Атлетико» (4:0) на клубном чемпионате мира и высказался о работе с главным тренером клуба Луисом Энрике.

«Я очень счастлив с тем, в каком состоянии сейчас находится команда. У нас очень требовательный тренер — мы выиграли Лигу чемпионов, и всё равно продолжаем играть на полную. Состав у нас молодой, качественный, и команда держит уровень. Турнир длинный, может случиться что угодно, но мы будем бороться в каждом матче.

Когда всё идёт хорошо — Луис Энрике нас подстёгивает. Когда нет — работает над улучшением. Он прекрасно умеет работать с мотивацией, с психологией. Это философия на каждый день. Это динамика, в которой мы точно знаем, что делать, как тренироваться, как играть», — приводит слова Маркиньоса AS.

В следующем матче на КЧМ-2025 «ПСЖ» встретится с «Ботафого».