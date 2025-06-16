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Маркиньос – о разгромной победе «ПСЖ» в матче с «Атлетико»: у нас требовательный тренер

Маркиньос – о разгромной победе «ПСЖ» в матче с «Атлетико»: у нас требовательный тренер
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал разгромную победу команды в матче с «Атлетико» (4:0) на клубном чемпионате мира и высказался о работе с главным тренером клуба Луисом Энрике.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 19'     2:0 Витинья – 45+1'     3:0 Маюлу – 87'     4:0 Ин – 90+7'    
Удаления: нет / Лангле – 77'

«Я очень счастлив с тем, в каком состоянии сейчас находится команда. У нас очень требовательный тренер — мы выиграли Лигу чемпионов, и всё равно продолжаем играть на полную. Состав у нас молодой, качественный, и команда держит уровень. Турнир длинный, может случиться что угодно, но мы будем бороться в каждом матче.

Когда всё идёт хорошо — Луис Энрике нас подстёгивает. Когда нет — работает над улучшением. Он прекрасно умеет работать с мотивацией, с психологией. Это философия на каждый день. Это динамика, в которой мы точно знаем, что делать, как тренироваться, как играть», — приводит слова Маркиньоса AS.

В следующем матче на КЧМ-2025 «ПСЖ» встретится с «Ботафого».

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