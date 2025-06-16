Артета намерен избавиться от Зинченко уже этим летом — Mirror

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета принял решение о будущем двух защитников «пушкарей»: итальянца Риккардо Калафьори и украинца Александра Зинченко. Об этом сообщает издание Mirror.

По данным издания, Артета не планирует отпускать Калафьори этим летом, несмотря на интерес «Милана» к итальянцу. Сообщается, что испанский специалист доволен игрой защитника, хотя Калафьори и принял участие лишь в 29 матчах из-за травм.

При этом Артета готов санкционировать уход Зинченко. Испанец не видит надобности в украинском защитнике, так как основным левым защитником «Арсенала» является Майлз Льюис-Скелли.

Отметим, в завершившемся сезоне Зинченко сыграл в 15 матчах.

Напомним, «Арсенал» завершил сезон на втором месте турнирной таблицы АПЛ.