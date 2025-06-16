Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Палмейрас — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета намерен избавиться от Зинченко уже этим летом — Mirror

Артета намерен избавиться от Зинченко уже этим летом — Mirror
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета принял решение о будущем двух защитников «пушкарей»: итальянца Риккардо Калафьори и украинца Александра Зинченко. Об этом сообщает издание Mirror.

По данным издания, Артета не планирует отпускать Калафьори этим летом, несмотря на интерес «Милана» к итальянцу. Сообщается, что испанский специалист доволен игрой защитника, хотя Калафьори и принял участие лишь в 29 матчах из-за травм.

При этом Артета готов санкционировать уход Зинченко. Испанец не видит надобности в украинском защитнике, так как основным левым защитником «Арсенала» является Майлз Льюис-Скелли.

Отметим, в завершившемся сезоне Зинченко сыграл в 15 матчах.

Напомним, «Арсенал» завершил сезон на втором месте турнирной таблицы АПЛ.

Материалы по теме
«Ювентус» может побороться с «Миланом» за переход Зинченко — Caught Offside
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android